Трамп прибыл в Китай, где запланирована его встреча с Путиным и Си

Президент США Трамп прибыл в Шэньчжэнь Трамп прибыл в Китай, где запланирована его встреча с Путиным и Си

Москва18 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп прибыл в Шэньчжэнь. Его самолет приземлился на китайском аэродроме. Прибытие Трампа транслировалось в прямом эфире.

Глава Белого дома примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Кроме того, впервые в истории состоится встреча лидеров США, Китая и России. Трамп будет беседовать с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в четверг.

Ранее российский лидер провел личную встречу со своим китайским коллегой. Разговор с Си Путин назвал обстоятельным. Президент РФ вернулся в гостиницу, где он проведет еще ряд двухсторонних встреч.