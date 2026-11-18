Журналист Попов раскрыл, где в Китае остановился Трамп Журналист Попов показал отель в Китае, в котором остановился Трамп

Москва18 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп на время своего пребывания в Китае остановился в отеле The Langham в Шэньчжэне. Об этом рассказал автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Отель Langham в центре мегаполиса. Здесь же будет базироваться американская делегация. Здесь же глава Соединенных Штатов проведет несколько двусторонних встреч. Посмотрите, все готово к приему первого человека из США. Зашторенная парковка, ограждения и железный крепкий забор рассказал Попов

Он пояснил, что отель станет резиденция Трампа на все время его участия в саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее сообщалось, что Трамп и президент России Владимир Путин смогут встретиться уже сегодня в рамках торжественного обеда лидеров.