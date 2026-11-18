Путин вернулся в гостиницу Conrad в Шэньчжэне, где пройдут международные встречи

Путин вернулся в гостиницу в Шэньчжэне, где пройдет ряд двусторонних встреч Путин вернулся в гостиницу Conrad в Шэньчжэне, где пройдут международные встречи

Москва18 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин вернулся в гостиницу Conrad в Шэньчжэне, передает РИА Новости.

В отеле глава государства проведет ряд международных встреч. Так, у Путина запланированы переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром Таиланда Анутином Чанвиракуном.

Ранее сообщалось, что российскому лидеру в Китае оказали наивысший уровень приема среди иностранных лидеров, которые прибыли в Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Известно, что вокруг отеля Conrad усилили меры безопасности. На прилегающих к гостинице улицах установили ограждения.