Москва18 нояВести.Президент РФ Владимир Путин вернулся в гостиницу Conrad в Шэньчжэне, передает РИА Новости.
В отеле глава государства проведет ряд международных встреч. Так, у Путина запланированы переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром Таиланда Анутином Чанвиракуном.
Ранее сообщалось, что российскому лидеру в Китае оказали наивысший уровень приема среди иностранных лидеров, которые прибыли в Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Известно, что вокруг отеля Conrad усилили меры безопасности. На прилегающих к гостинице улицах установили ограждения.