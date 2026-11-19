Москва19 нояВести.Место, где, вероятно, состоится тройное рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина, показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Смотрите, уже готовы флаги России, Китая, США. Здесь, значит, пройдет тройное рукопожатие, скорее всегосказал Зарубин
Ранее он сообщил, что начало трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина задерживается относительно запланированного времени.