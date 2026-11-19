Стало известно вероятное место тройного рукопожатия Путина, Трампа и Си Зарубин показал возможное место тройного рукопожатия Путина, Трампа и Си

Москва19 ноя Вести.Место, где, вероятно, состоится тройное рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина, показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Смотрите, уже готовы флаги России, Китая, США. Здесь, значит, пройдет тройное рукопожатие, скорее всего сказал Зарубин

Ранее он сообщил, что начало трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина задерживается относительно запланированного времени.