Лидеры России, Китая и США встретятся за круглым столом Встреча лидеров России, Китая и США состоится за круглым столом

Москва19 ноя Вести.Историческая встреча лидеров Китая, России и США пройдет в Шэньчжэне за круглым столом. Кадры из зала, который подготовлен для предстоящего саммита, публикуют журналисты мировых СМИ.

Уточняется, что переговоры пройдут в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан". Они должны были начаться в 9.30 по московскому времени, но начало диалога перенесли на неопределенный срок.

Ранее Павел Зарубин показал место, где, вероятно, пройдет церемония тройного рукопожатия президента РФ Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.