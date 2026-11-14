Москва14 ноя Вести.Соединенные Штаты намерены провести трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и США 19 ноября. Об этом сообщает Associated Press (AP), уточняя, что соответствующие планы подтвердили в Белом доме.

Встреча глав государств, как отмечается, может состояться в предстоящий четверг на полях саммита АТЭС.

Планы проведения трехсторонней встречи с участием [американского лидера] Дональда Трампа, [председателя КНР] Си Цзиньпина и [президента РФ] Владимира Путина были подтверждены Белым домом говорится в материале

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что работа над содержательным наполнением возможной встречи лидеров трех стран продолжается.

Между тем американский госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Штаты работают над организацией встречи. По его словам, стремление к ее проведению есть.