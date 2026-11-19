Трамп покидает Китай после саммита АТЭС и встречи с Путиным и Си

Трамп покидает Китай после трехсторонней встречи с Си и Путиным Трамп покидает Китай после саммита АТЭС и встречи с Путиным и Си

Москва19 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп прибыл в аэропорт Шэньчжэня, поднялся по трапу и взошел на борт своего самолета. Американский лидер не стал общаться с прессой после трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Трехсторонние переговоры продлились почти полтора часа. Лидеры стран обсуждали вопрос ядерного разоружения, глобальной безопасности и экономической стабильности. Также сообщалось, что в списке тем должно было быть урегулирование конфликта на Украине.

Сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин лично вышел проводить Путина до автомобиля после переговоров. Российский лидер поблагодарил китайского коллегу за организацию встречи.