Встреча лидеров РФ, США и КНР длится уже более часа

Саммит лидеров РФ, США и КНР длится уже более часа Встреча лидеров РФ, США и КНР длится уже более часа

Москва19 ноя Вести.Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина идет уже более часа.

Начало саммита было запланировано на 14:30 по местному времени (09:30 мск), но встреча стартовала около 16:27 по местному времени (11:27 мск).

Общение лидеров трех стран проходит на вилле "Цилиньюань" в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".

Ранее в ходе трехсторонней встречи президент РФ Владимир Путин заявил, что интересы России, США и Китая в урегулировании региональных конфликтов, в том числе на Украине, совпадают.