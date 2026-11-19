Путин направился на переговоры с Трампом и Си Цзиньпином в Шэньчжэне

Кортеж Путина выехал к месту трехсторонней встречи лидеров России, США и КНР Путин направился на переговоры с Трампом и Си Цзиньпином в Шэньчжэне

Москва19 ноя Вести.Президент России Владимир Путин покинул гостиницу в китайском Шэньчжэне и направился на трехсторонние переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кортеж Владимира Путина направляется в государственную резиденцию КНР на переговоры говорится в публикации

Встреча глав трех государств должна состояться в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".

Как передает специальный корреспондент "Ведомостей", непосредственно перед отправлением президентского кортежа в один из автомобилей сел министр обороны России Андрей Белоусов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой, что российский лидер после двухсторонней встречи с Трампом заехал отдохнуть в гостиницу.