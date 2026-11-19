Москва19 нояВести.Президент России Владимир Путин покинул гостиницу в китайском Шэньчжэне и направился на трехсторонние переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Кортеж Владимира Путина направляется в государственную резиденцию КНР на переговорыговорится в публикации
Встреча глав трех государств должна состояться в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".
Как передает специальный корреспондент "Ведомостей", непосредственно перед отправлением президентского кортежа в один из автомобилей сел министр обороны России Андрей Белоусов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой, что российский лидер после двухсторонней встречи с Трампом заехал отдохнуть в гостиницу.