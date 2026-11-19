Песков: Путин перед трехсторонней встречей заехал отдохнуть в гостиницу

Путин перед трехсторонней встречей с Си и Трампом заехал в гостиницу передохнуть Песков: Путин перед трехсторонней встречей заехал отдохнуть в гостиницу

Москва19 ноя Вести.Президент России Владимир Путин перед трехсторонней встречей с лидерами США и КНР Дональдом Трампом и Си Цзиньпином заехал отдохнуть в гостиницу. Об этом рассказал журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заезжали [в гостиницу] передохнуть, потому что сейчас шла двусторонняя встреча Трампа с Си, и сейчас уже будет трехсторонка сказал он

Ранее сообщалось, что кортеж президента России выехал к государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", где пройдет трехсторонняя встреча.