Москва19 нояВести.Президент России Владимир Путин перед трехсторонней встречей с лидерами США и КНР Дональдом Трампом и Си Цзиньпином заехал отдохнуть в гостиницу. Об этом рассказал журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Заезжали [в гостиницу] передохнуть, потому что сейчас шла двусторонняя встреча Трампа с Си, и сейчас уже будет трехсторонкасказал он
Ранее сообщалось, что кортеж президента России выехал к государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", где пройдет трехсторонняя встреча.