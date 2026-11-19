Песков: встреча Путина и Трампа была непродолжительной по времени

Песков оценил продолжительность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС Песков: встреча Путина и Трампа была непродолжительной по времени

Москва19 ноя Вести.Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа была непродолжительной по времени. Об этом рассказал журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что лидеры на встрече затронули определенные вопросы.

В целом, хорошо, но она такая не совсем продолжительная по времени. Но определенные вопросы затронули сказал Песков

19 ноября Путин и Трамп провели двухстороннюю встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где обсудили украинский кризис. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча прошла без особо важных заявлений.