Путин прибыл на место трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином

Путин прибыл на место трехстороннего саммита США, КНР и РФ Путин прибыл на место трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином

Москва19 ноя Вести.





Президент РФ Владимир Путин прибыл на место трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Си Цзиньпином. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В ролике видно, как в здание государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" в Шэньчжэне входят члены российской делегации.

Ранее было показано место, где вероятно, состоится трххстороннее рукопожатие лидеров США, КНР и России. Переговоры Трампа, Путина и Си пройдут за круглым столом.