Москва19 ноя Вести.Официальная часть визита президента РФ Владимира Путина в Шэньчжэнь на саммите АТЭС завершена по тому плану, который был обнародован заранее. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Он уточнил, что остается еще одно важное событие – это пресс-конференция, на которой Путин подведет итоги.

В принципе, официальная часть визита завершена, и мероприятий, по крайней мере, по плану, который был обнародован заранее, больше не планируется, кроме одного очень и очень важного. Владимир Путин на брифинге с российскими и иностранными журналистами… подведет итоги этого ключевого саммита сказал Попов

19 ноября прошла трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, которая продлилась около полутора часов. Главы государств общались за закрытыми дверьми в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" в Шэньчжэне. Лидеры после встречи не стали делать совместного заявления.