Путин назвал саммит РФ, США и КНР серьезной работой Путин: саммит РФ,США, КНР – серьезная работа, но еще не новый формат

Москва19 ноя Вести.Встреча лидеров РФ, США и Китая – это не картинка, а серьезная работа, но пока еще не начало нового формата, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава государства после переговоров вышел к журналистам, чтобы ответить на вопросы.

Это не картинка, это серьезная совместная работа. Начало ли это нового формата? Пока нет. Но я уже сказал, и партнеры наши по сегодняшней встрече в принципе со всем согласны, все согласны с тем, что это полезный формат сказал Путин

Он также допустил, что встречи в таком составе могут быть продолжены. Лидерам удалось обсудить широкий круг тем: от ядерного разоружения до наращивания поставок на мировые рынки нефтепродуктов. По итогам переговоров была принята совместная декларация.