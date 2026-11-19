Москва19 нояВести.Встреча лидеров РФ, США и Китая – это не картинка, а серьезная работа, но пока еще не начало нового формата, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Глава государства после переговоров вышел к журналистам, чтобы ответить на вопросы.
Это не картинка, это серьезная совместная работа. Начало ли это нового формата? Пока нет. Но я уже сказал, и партнеры наши по сегодняшней встрече в принципе со всем согласны, все согласны с тем, что это полезный форматсказал Путин
Он также допустил, что встречи в таком составе могут быть продолжены. Лидерам удалось обсудить широкий круг тем: от ядерного разоружения до наращивания поставок на мировые рынки нефтепродуктов. По итогам переговоров была принята совместная декларация.