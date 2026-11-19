Москва19 нояВести.Хотелось бы, чтобы такие трехсторонние встречи между РФ, США и КНР имели свое продолжение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае.
Российский лидер поделился с журналистами своими впечатлениями после переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Бог знает, что будет дальше. Но мне бы очень хотелось, чтобы это имело свое продолжение хотя бы в том смысле, что по сверке часов, по ряду ключевых направлений, на мой взгляд , если не договоренность, то взаимное понимание имело место бытьсчитает Путин
Трехсторонняя встреча в Шэньчжэне продлилась около полутора часов. По итогам переговоров была принята декларация. В документе указано, например, что страны намерены нарастить поставки нефтепродуктов на мировые рынки.