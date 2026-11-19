Путин: РФ рассчитывает на позитивный настрой в отношениях с США

Москва надеется на позитивный настрой в отношениях с Вашингтоном, заявил Путин Путин: РФ рассчитывает на позитивный настрой в отношениях с США

Москва19 ноя Вести.Россия рассчитывает на позитивный настрой в отношениях с США, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава государства отметил, что внутриполитическая обстановка в Соединенных Штатах отличается сложностью, однако Россия видит искреннее стремление Дональда Трампа закончить украинский конфликт и наладить двусторонние отношения с РФ.

Исходим из реалий жизни и будем рассчитывать, что такой настрой сохранится… Сам настрой наших сегодняшних собеседников и партнеров нас все-таки настраивает на позитивный лад сказал Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что хотел бы продолжить встречи с Дональдом Трампом. Также он назвал благоприятным фактором то, что России и США удалось добиться договоренностей друг с другом.