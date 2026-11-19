Москва19 нояВести.Россия рассчитывает на позитивный настрой в отношениях с США, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Глава государства отметил, что внутриполитическая обстановка в Соединенных Штатах отличается сложностью, однако Россия видит искреннее стремление Дональда Трампа закончить украинский конфликт и наладить двусторонние отношения с РФ.
Исходим из реалий жизни и будем рассчитывать, что такой настрой сохранится… Сам настрой наших сегодняшних собеседников и партнеров нас все-таки настраивает на позитивный ладсказал Путин
Ранее Владимир Путин заявил, что хотел бы продолжить встречи с Дональдом Трампом. Также он назвал благоприятным фактором то, что России и США удалось добиться договоренностей друг с другом.