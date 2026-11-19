Путин: международная безопасность значительно зависит от РФ, США и КНР

Путин заявил о значении РФ, США и КНР в международной безопасности Путин: международная безопасность значительно зависит от РФ, США и КНР

Москва19 ноя Вести.Международная безопасность сегодня в значительной степени зависит от России, США и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Он подчеркнул, что Россия, Соединенные Штаты и Китай являются постоянными членами Организации Объединенных Наций.

И, разумеется, от нас в значительной степени зависит международная безопасность сказал Путин

Трехсторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне прошли 19 ноября. По итогам встречи стороны приняли декларацию о мире. В документе подчеркивается, что ядерная война никогда не должна быть развязана.