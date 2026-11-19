РФ, США и КНР считают, что в ядерной войне нет победителей, ее нельзя начинать

Декларация РФ, США и КНР: ядерная война никогда не должна быть развязана РФ, США и КНР считают, что в ядерной войне нет победителей, ее нельзя начинать

Москва19 ноя Вести.Россия, США и Китай считают, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, говорится в тексте совместной декларации, принятой после трехсторонней встречи лидеров стран. Текст декларации опубликовала пресс-служба Кремля.

Отмечается, что страны намерены продолжить диалог по снижению ядерных рисков.

Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия говорится в тексте

Встреча лидеров РФ, США и КНР состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.