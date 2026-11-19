Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН РФ, КНР и США как постоянные члены СБ выразили приверженность реформированию ООН

Москва19 ноя Вести.Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы, говорится в тексте совместной декларации после трехсторонней встречи лидеров стран.

В четверг в Шэньчжэне состоялся саммит российского, американского и китайского лидеров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По итогам переговоров стороны приняли общее заявление.

Являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН говорится в тексте декларации

Изменения будут направлены на то, чтобы ООН могла эффективнее реагировать на глобальные вызовы и выполнять свою основную миссию в области международного мира и безопасности.