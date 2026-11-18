Москва18 ноя Вести.Россия инициировала и сформировала новый переговорный формат с участием США и Китая, что является историческим шагом, открывающим диалог и потенциально ведущим к ослаблению Европы. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил китаевед, публицист Николай Вавилов.

Сейчас сформировалась новая конфигурация, равно удаленные центры, такое троецарство, если говорить китайском языком. Это Россия собрала эту тройку. Можно сказать, что они случайно там собрались. Да, Китай — организатор. Да, Дональд Трамп появляется там, да, Владимир Путин приехал. Но это именно Россия оформила и сформировала вот этот первый переговорный трек. И это только начало диалога. Это Шэньчжэньский формат, который мы закрепим заявлениями. Это будут дополнительные встречи, пусть даже следующая встреча будет в тридцать втором году, когда снова придут к власти республиканцы, но этот исторический формат, его начало положено сейчас и здесь. И это реально заслуга Российской Федерации, которая формировала этот порядок, можно сказать, 300 лет назад, а сейчас вышла на какую-то финальную точку заявил Вавилов

По его мнению, этот формат изолировал европейские страны, которые на протяжении веков пытались раздробить и подчинить себе и Россию, и Китай и США.

Если Европа изолирована, значит, победа над ней возможна. Не просто оборона над Европой, а победа над Европой, которой уже не будет помогать Китай, не будут помогать и Соединенные Штаты. Потому что ее могущество, оно зиждилось как раз на контроле над колониями, контроле над Китаем, который они хотели расчленить, Соединенные Штаты, которые они хотели уничтожить и СССР, и Россию, которые Европа всегда хотела раздробить. То есть сложно переоценить этот исторический момент, который там формируется считает Вавилов

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что трехсторонний саммит Россия, США и Китая в рамках АТЭС будет посвящен построению доверия и баланса. Она подчеркнула, что саммит проходит на фоне новой риторики в отношениях Вашингтона и Пекина, а также особого партнерства КНР и РФ.