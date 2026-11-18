"Доверие и баланс": Кнайсль рассказала, чему будет посвящен саммит РФ, США и КНР Кнайсль считает, что саммит РФ, США и КНР будет посвящен построению доверия

Москва18 ноя Вести.Трехсторонний саммит Россия, США и Китая в рамках АТЭС будет посвящен построению доверия и баланса. Таким мнением поделилась экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

В беседе с ТАСС она подчеркнула, что саммит проходит на фоне новой риторики в отношениях Вашингтона и Пекина, а также особого партнерства КНР и РФ.

Происходит некое построение доверия. Мы помним, как [президент США Дональд] Трамп говорил о Китае в свой первый мандат, называя его проблемой. А теперь в его второй мандат мы видим, как он едет в Китай, как он принимал в США председателя [КНР] Си Цзиньпина. По моему мнению, теперь у него другая риторика... Так что это новый язык. И что должно быть достигнуто, так это важный баланс сказал Кнайсль

Накануне заместитель заведующего отделом международных связей ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ма Хуэй отметил, что саммит России, Китая и США важен для всего мира.

Ранее президент РФ Владимир Путин прилетел в китайский город Шэньчжэнь, где пройдет саммит АТЭС.