Москва18 нояВести.Саммит России, Китая и Соединенных Штатов имеет значение для всего мира. Об этом сообщил заместитель заведующего отделом международных связей ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ма Хуэй.
В беседе с ТАСС он отметил особую важность поддержания стратегической стабильности великими державами.
Сам факт того, что это происходит, - значительное событие. Великие державы, крупные страны должны нести особую ответственность за мир. Мы должны играть ключевую роль в мировых делахцитирует агентство собеседника
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что лидеры РФ, КНР и США могут сделать публичные заявления после проведения трехсторонней встречи в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).