Ма Хуэй: проведение саммита РФ, КНР и США значимо для всего мира

В Китае рассказали о значимости саммита России, КНР и США для всего мира Ма Хуэй: проведение саммита РФ, КНР и США значимо для всего мира

Москва18 ноя Вести.Саммит России, Китая и Соединенных Штатов имеет значение для всего мира. Об этом сообщил заместитель заведующего отделом международных связей ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ма Хуэй.

В беседе с ТАСС он отметил особую важность поддержания стратегической стабильности великими державами.

Сам факт того, что это происходит, - значительное событие. Великие державы, крупные страны должны нести особую ответственность за мир. Мы должны играть ключевую роль в мировых делах цитирует агентство собеседника

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что лидеры РФ, КНР и США могут сделать публичные заявления после проведения трехсторонней встречи в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).