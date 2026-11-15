Foreign Affairs: необходим новый мировой порядок с участием России, Китая и США

В США признали необходимость нового мирового порядка с участием России Foreign Affairs: необходим новый мировой порядок с участием России, Китая и США

Москва15 ноя Вести.Предстоящий саммит США, Китая и России способен положить начало новому формату трехсторонних отношений. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

Уточняется, что, даже если саммит не принесет конкретных результатов, его значение все равно окажется важным.

США не смогут обеспечить мировую стабильность без сотрудничества с Россией и Китаем отмечается в публикации

Подчеркивается, что подобные переговоры могут "растопить лед" и положить начало нормализации отношений. При этом отмечается, что американской стороне будет непросто находить общий язык с собеседниками.

19 ноября президент России Владимир Путин примет участие в исторической встрече с председателем Китая Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом в Шэньчжэне.