Путин на следующей неделе примет участие в исторической встрече с Си и Трампом

Путин примет участие в исторической встрече с Си и Трампом Путин на следующей неделе примет участие в исторической встрече с Си и Трампом

Москва15 ноя Вести.Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в исторической встрече с председателем Китая Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом, сообщил Павел Зарубин для ИС "Вести".

Спустя почти полтора года после встречи в Анкоридже президенты России и США снова должны оказаться в одном месте в одно время. Российско-китайские встречи на высшем уровне проходят часто, впереди - новая. И туда же, на саммит АТЭС, приедет президент США. Готовится первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США заметил Зарубин

Саммит лидеров России, Китая и США пройдет 19 ноября в Шэньчжэне. Договоренность об этом достигнута, уточняли ранее в Кремле.