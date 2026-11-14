От Сталина, Рузвельта и Черчилля к Путину, Трампу и Си: новая "Большая тройка" Лукьянов: "Большая тройка" XXI века – потенциал для нового мироустройства

Москва14 ноя Вести.Ожидаемая тройственная встреча лидеров России, США и Китая, напоминающая формат "Большой тройки" времен Второй мировой войны, вызывает значительный интерес мирового сообщества из-за ее потенциального влияния на будущее мироустройство. Об этом главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов рассказал ИС "Вести".

По его мнению, эксперты проводят параллели между предстоящей трехсторонней встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином и встречей "Большой тройки" Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, договоренности которых стали фундаментом для международной политики на долгие годы вперед.

Предполагаемая тройственная встреча [лидеров России, США и Китая] вызывает почти ажиотаж у мирового сообщества. Формат "Большой тройки" все помнят по событиям более чем восьмидесятилетней давности, когда лидеры стран антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании договаривались, каким будет мироустройство после Второй мировой войны. Эти договоренности во многом определили международную политику на многие десятилетия вперед напомнил Лукьянов

Ранее сообщалось, что Белый дом анонсировал трехсторонний саммит Россия-Китай-США 19 ноября. Встреча глав государств, как отмечается, может состояться в предстоящий четверг на полях саммита АТЭС.