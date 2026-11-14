Москва14 нояВести.Ожидаемая тройственная встреча лидеров России, США и Китая, напоминающая формат "Большой тройки" времен Второй мировой войны, вызывает значительный интерес мирового сообщества из-за ее потенциального влияния на будущее мироустройство. Об этом главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов рассказал ИС "Вести".
По его мнению, эксперты проводят параллели между предстоящей трехсторонней встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином и встречей "Большой тройки" Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, договоренности которых стали фундаментом для международной политики на долгие годы вперед.
Предполагаемая тройственная встреча [лидеров России, США и Китая] вызывает почти ажиотаж у мирового сообщества. Формат "Большой тройки" все помнят по событиям более чем восьмидесятилетней давности, когда лидеры стран антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании договаривались, каким будет мироустройство после Второй мировой войны. Эти договоренности во многом определили международную политику на многие десятилетия впереднапомнил Лукьянов
Ранее сообщалось, что Белый дом анонсировал трехсторонний саммит Россия-Китай-США 19 ноября. Встреча глав государств, как отмечается, может состояться в предстоящий четверг на полях саммита АТЭС.