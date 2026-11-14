"Большая тройка" 2.0: как встреча лидеров РФ, США и КНР может перекроить мир Эксперт Биби: РФ, США и КНР могут реализовать проекты "Большой тройки"

Москва14 ноя Вести.Ожидаемая встреча лидеров России, США и Китая, сравниваемая с "Большой тройкой" времен Второй мировой войны, может стать не просто площадкой для решения текущих проблем, а вторым шансом для формирования нового долгосрочного мирового порядка. Такое мнение ИС "Вести" высказал директор по вопросам большой стратегии Института ответственного госуправления им. Куинси (Вашингтон) Джордж Биби.

По его мнению, трехсторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа с Си Цзиньпином являющаяся, по мнению мирового сообщества, аналогом встречи "Большой тройки" Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля может стать новой попыткой реализовать идеи глобального переустройства, которые обсуждались после Второй мировой войны.

Если оглянуться на период после Второй мировой войны, когда державы-победительницы обсуждали, как предотвратить еще один конфликт крупнейших стран, подобный тому, что только что завершился, они собрались и согласовали Устав Организации Объединенных Наций. И идея создания Совета Безопасности ООН с постоянными членами, обладающими правом вето, предполагала четкое видение взаимопонимания, даже концепта великих держав. Если они смогут действовать совместно, понимая, каковы правила игры, красные линии каждой из них, то вероятность нового столкновения снизится. Сотрудничая, они смогут управлять региональными конфликтами так, чтобы предотвратить или свести к минимуму вероятность их эскалации во что-то более широкое и опасное заявил Биби

Эксперт отметил, что пусть тот замысел и не был реализован по хорошо известным причинам, но созданная тогда структура по-прежнему существует: и Совет Безопасности ООН, и Пятерка постоянных членов, и сам форум, где возможно такого рода обсуждения даже сотрудничество.

Трехсторонний саммит в Китае, мне кажется, мог бы сделать больше, чем просто заняться урегулированием конкретных региональных конфликтов или отношений между этими тремя державами. Здесь есть задатки, чтобы запустить то, что пытались сделать после Второй мировой войны. Нам представляется еще одна возможность сказал Биби

Ранее сообщалось, что Белый дом анонсировал трехсторонний саммит Россия-Китай-США 19 ноября. Встреча глав государств, как отмечается, может состояться в предстоящий четверг на полях саммита АТЭС.