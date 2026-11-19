Медведев назвал встречу в Китае новым форматом "Большой тройки" Медведев: РФ, КНР и США играют ведущую роль в новой архитектуре безопасности

Москва19 ноя Вести.Россия, Китай и США будут играть ведущую роль в формировании новой системы международной и европейской безопасности. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в MAX.

Медведев прокомментировал трехстороннюю встречу президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне.

В формате "Большой тройки" определилась их ведущая роль в формировании новой архитектуры международной и европейской безопасности, контроле над вооружениями и урегулировании крупных региональных конфликтов говорится в публикации

Вместе с тем, как отметил политик, Евросоюз и вышедшая из него Великобритания утратили свое влияние на современные международные процессы. Он обвинил европейские власти в поддержке украинских националистов и нежелании содействовать мирному урегулированию конфликтов.

Кроме того, Медведев раскритиковал соперничество европейских лидеров за право представлять регион на международных переговорах, заявив, что их действия лишь способствуют дальнейшему обострению конфликтов.