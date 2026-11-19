Медведев: урсулки и мерцы сами вычеркнули себя из числа лиц, принимающих решения

Медведев призвал лидеров ЕС не удивляться результатам трехсторонней встречи Медведев: урсулки и мерцы сами вычеркнули себя из числа лиц, принимающих решения

Москва19 ноя Вести.Европейские лидеры не участвуют в переговорном процессе на высшем уровне, так как не заинтересованы в мирном разрешении украинского конфликта. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в MAX.

По его словам, европейские лидеры своими действиями вычеркнули себя из числа лиц, влияющих на принятие решений.

Медведев углубился в историю и вспомнил Ялтинскую конференцию 1945 года.

Мир, как и тогда, находится в крайне сложном положении: над ним висит угроза третьей мировой. И только встреча великих держав, как в 1945-м, способна изменить ход развития истории отметил Медведев

Замглавы Совбеза напомнил, что Европа утратила свою силу, потакая нацистам и бандеровцам. Медведев подчеркнул, что главы стран ЕС не предпринимают попыток урегулировать украинский конфликт, а лишь "разжигают костер войны".

Поэтому пусть всякие урсулки, макрошки, мерцы и прочие калласы не удивляются и не закатывают свои водянистые глаза. Они сами вычеркнули себя из числа лиц, влияющих на принятие решений заключил он

Встреча лидеров РФ, США и КНР состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.