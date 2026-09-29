Москва29 сенВести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что европейские политики делают все возможное для втягивания мира в новый конфликт с Москвой. По его словам, на смену сильным политикам пришли "недальновидные злобные русофобы".
На место сильнейших политиков пришли "недальновидные злобные русофобы, которые делают все возможное, чтобы бросить Европу в войну с Россией"отметил в своем англоязычном Telegram-канале Медведев
Он также подчеркнул, что "шансы втягивания мира в новый конфликт самые высокие с 1945 года".
Ранее президент России Владимир Путин назвал заявления нового главы Минобороны Эстонии Мартина Херема о нападении на Россию политической клоунадой. Глава государства также подчеркнул, что Москва не готовится к войне с Европой.