Медведев: сейчас самые высокие с 1945 года шансы мира скатиться в конфликт

Медведев: шансы мира скатиться в новый конфликт - самые высокие с 1945 года Медведев: сейчас самые высокие с 1945 года шансы мира скатиться в конфликт

Москва29 сен Вести.Вероятность начала нового глобального конфликта стала самой высокой с 1945 года. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Сегодня бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони исполнилось бы 90 лет. Комментируя эту дату, Медведев отметил, что Берлускони, несмотря на возможные недостатки, стремился к благополучию своей страны и понимал роль России в мире.

Вероятность ввергнуть мир в новый конфликт сейчас самая высокая с 1945 года написал Медведев

По его мнению, с уходом Берлускони завершилась эпоха сильных европейских политиков. Медведев считает, что им на смену пришли недальновидные и настроенные против России деятели, которые стремятся втянуть Европу в военный конфликт с Москвой.

Сильвио Берлускони родился в Милане в 1936 году и умер в этом же городе 12 июня 2023 года от лейкемии. Он четыре раза возглавлял правительство Италии - в 1994-1995, 2001-2005, 2005-2006 и 2008-2011 годах. По общей продолжительности пребывания на посту премьера Берлускони стал рекордсменом.