На Западе заявили, что лидеры РФ, США и КНР оставили Европу за бортом Newsweek: Путин, Трамп и Си Цзиньпин оставили Европу за бортом

Москва17 ноя Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин оставили Европу за бортом. Об этом пишет издание Newsweek, указывая на то, что европейские лидеры не будут представлены на предстоящем саммите АТЭС.

Трамп, Си Цзиньпин и Путин оставляют Европу за бортом. Это вина Европы... В большей степени Европа сама себя загнала в это затруднительное положение говорится в публикации

Как отметил автор материала, это является итогом политической фрагментации Европы, недостаточных вложений европейских стран в собственную безопасность, а также чрезмерной зависимости от Вашингтона. В статье также подчеркивается, что провалы Европы в области стратегии безопасности привели к ослаблению трансатлантических отношений.

А теперь она едва ковыляет и боится Путина резюмировал автор

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейским странам необходимо самостоятельно вести переговоры с Путиным, не полагаясь исключительно на посредничество со стороны США.