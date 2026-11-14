Москва14 ноя Вести.Европейские страны из-за своей воинственной позиции в отношении России сами оказались в стороне от обсуждения нового мирового порядка между ведущими державами. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо агентству ТАСС.

По словам Филиппо, Франция, имеющая многовековой дипломатический опыт, фактически оказалась вне крупных международных переговоров.

На этой неделе ситуация станет еще хуже, поскольку в Китае, в Шэньчжэне, на саммите АТЭС на одном фото будут президент России Владимир Путин, президент США [Дональд] Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, - это будет новая "Ялта". Но Франции там не будет. Вот что значит упрямо придерживаться воинственной, милитаристской и агрессивной позиции, которая изолирует нас и отрезает от мира, из-за людей, которые управляют Францией и ЕС сказал он

Комментируя предстоящую встречу лидеров России, Китая и США, Филиппо назвал ее одним из важнейших событий начала XXI века. Он также выразил сожаление, что современная Франция, по его мнению, утратила достижения генерала Шарля де Голля, который после Второй мировой войны добился для страны значимого места на международной арене.

Политик считает, что Парижу необходимо признать ошибочность курса на конфронтацию с Россией, восстановить диалог с Москвой и возобновить торговые отношения. Филиппо также заявил, что Европу на переговорах по Украине и будущей архитектуре безопасности не может представлять только одно государство или представитель Еврокомиссии.

По его словам, Франция как постоянный член Совета Безопасности ООН должна участвовать в таких переговорах именно в этом качестве, наряду с представителями отдельных европейских стран. Филиппо добавил, что Европа отсутствует за столом переговоров по собственной воле, поскольку с самого начала отказывается от любых мирных диалогов.