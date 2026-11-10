Барро: переговоры о безопасности в Европе возможны лишь после перемирия с Киевом

Глава МИД Франции исключил переговоры с РФ о безопасности без перемирия с Киевом Барро: переговоры о безопасности в Европе возможны лишь после перемирия с Киевом

Москва10 ноя Вести.Европа не будет вести переговоры с Россией о новой архитектуре безопасности до завершения украинского конфликта, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио Franceinfo.

Позиция Европы заключается в том, что никаких переговоров с Россией о будущем того, что называется "безопасностью в Европе", быть не может до тех пор, пока на Украине не будет заключено перемирие и не наступит мир заявил он

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о близости Москвы и Вашингтона к договоренности по архитектуре безопасности в Европе, глава французской дипломатии указал, что такая тема не может обсуждаться без участия самой Европы. Украинский конфликт он назвал главной угрозой европейской безопасности, а Европу - опорой сопротивления Киева.

Ранее Трамп выразил уверенность, что Россия и США близки к договоренностям не только по Украине, но и по безопасности в Европе в целом. Его зять и спецпредставитель Джаред Кушнер заявил, что возможные договоренности могут предусматривать поддержание каналов связи в кризисных ситуациях и большую прозрачность в военной сфере.

По данным источников Politico, европейские союзники США по НАТО не были заранее уведомлены о планах администрации Трампа по переговорам с Россией. Неназванный представитель альянса сообщил изданию, что в Европе опасаются увязывания инициативы с предстоящим в декабре пересмотром численности американских войск на континенте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 ноября заявил, что Россия не получала от европейцев идей по гарантиям безопасности. Накануне встречи в Абу-Даби он добавил, что Кремль не комментирует предложение Кушнера взять за основу совет Россия - НАТО.