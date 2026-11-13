Кушнер: решения по безопасности в Европе примут только после сделки по Украине

Кушнер обозначил главное условие для новых гарантий безопасности в Европе Кушнер: решения по безопасности в Европе примут только после сделки по Украине

Москва13 ноя Вести.Гарантии безопасности в Европе не будут приняты до урегулирования конфликта на Украине. Об этом спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер написал на своей странице в соцсети Х.

Мы начнем параллельно обсуждать эти взаимосвязанные вопросы, исходя из того, что, за исключением гуманитарных мер, никакие решения не будут приняты до достижения всеобъемлющего соглашения отметил Кушнер

Он добавил, что для окончательного прекращения боевых действий необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения будущих конфликтов.

Ранее стало известно, что Россия и Киев согласились привлечь европейцев к новому раунду переговоров.