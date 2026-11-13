Москва13 нояВести.Гарантии безопасности в Европе не будут приняты до урегулирования конфликта на Украине. Об этом спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер написал на своей странице в соцсети Х.
Мы начнем параллельно обсуждать эти взаимосвязанные вопросы, исходя из того, что, за исключением гуманитарных мер, никакие решения не будут приняты до достижения всеобъемлющего соглашенияотметил Кушнер
Он добавил, что для окончательного прекращения боевых действий необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения будущих конфликтов.
Ранее стало известно, что Россия и Киев согласились привлечь европейцев к новому раунду переговоров.