ЕК: переговоры по безопасности Европы возможны лишь после перемирия на Украине

Еврокомиссия требует перемирия на Украине до переговоров по безопасности Европы ЕК: переговоры по безопасности Европы возможны лишь после перемирия на Украине

Москва9 ноя Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на брифинге, что переговоры по безопасности Европы возможны только после соглашения о прекращении огня на Украине.

Она отметила, что европейские партнеры поддерживают Украину в мирных переговорах, главной целью которых является прекращение вооруженного конфликта, а также гарантии безопасности.

Любые конструктивные дискуссии об архитектуре безопасности Европы могут начаться только после достижения прекращения огня на Украине сказала фон дер Ляйен

По ее словам, переговоры должны проходить с участием стран ЕС и НАТО.

Москва не раз указывала, что выступает против временного перемирия, которое предоставит Киеву передышку.

Ранее спецпосланник американского президента, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что украинское урегулирование потребует прямых контактов между Россией и Евросоюзом по теме безопасности.