Посол ФРГ Руге обозначил условия Европы для мира на Украине Посол ФРГ Руге назвал суверенность Украины приемлемым для ЕС условием мира

Москва24 окт Вести.Украина должна сохранить свой суверенный статус – это ключевое условие, которое Европа считает приемлемым в будущем соглашении между Москвой и Киевом. Об этом заявил посол Германии на Украине Борис Руге. Его слова приводит одно из местных СМИ.

Наша позиция: Украина должна сохраниться как суверенное, независимое, демократическое государство, которое будет самостоятельно выбирать свой путь заявил Руге

Ранее стало известно, что Евросоюз всеми силами старается получить место за столом переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Представители ЕС настаивали на своем участии во время встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Осло.