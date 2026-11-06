Кушнер назвал пять условий соглашения России и НАТО Кушнер: между Россией и НАТО должны быть постоянно действующие каналы связи

Москва6 ноя Вести.США предлагают выстроить новую систему безопасности в Европе, одним из ключевых элементов которой является прямая связь между Россией и НАТО. Всего администрация президента США Дональда Трампа рассматривает пять ключевых направлений будущих договоренностей. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал о подробностях новой системы в соцсети X.

Наша задача - разработать практические меры, которые учитывают соображения в сфере безопасности всех сторон, уменьшают риск конфликта в будущем и создают более стабильную и предсказуемую обстановку написал Кушнер

Одним из центральных элементов инициативы должны стать постоянно действующие каналы связи между сторонами. Второе условие, по словам спецпосланника, это регулярные консультации по вопросам безопасности. Третье - повышение прозрачности между РФ и НАТО в военной сфере. Четвертое - взаимные меры по предотвращению эскалации конфликтов. И, наконец, пятым ключевым элементом системы безопасности Кушнер назвал создание долгосрочной системы европейской безопасности, которая сделает отношения между государствами более предсказуемыми.

По словам Джареда Кушнера, речь идет не просто о прекращении конфликта на Украине, а о решении гораздо более масштабных проблем – договоре Европы и России об устойчивых правилах безопасности. Но при этом любые договоренности должны сохранять суверенитет государств, их территориальную целостность и право самостоятельно выбирать военные союзы, подчеркнул Кушнер.

Новые предложения по безопасности появились после консультаций американских представителей с Украиной, НАТО и европейцами в Брюсселе. Следующим испытанием для американской инициативы станут переговоры России, США и Украины в Абу-Даби, назначенные на 10–11 ноября.