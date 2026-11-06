Кушнер заявил о работе над "серьезными предложениями" по украинскому конфликту Кушнер: США проработали серьезные предложения со сторонами украинского конфликта

Москва6 ноя Вести.США вели работу над "серьезными предложениями" с обеими сторонами украинского конфликта.

Об этом в соцсети X сообщил спецпредставитель и зять американского президента Джаред Кушнер после консультаций в Брюсселе.

Мы работаем с обеими сторонами над разработкой серьезных предложений, которые могут сделать дискуссии максимально содержательными и продуктивными сказано в публикации

По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп сделал достижение мира на Украине своим приоритетом, поэтому задача американской стороны - выполнить сложную, детальную работу, необходимую для того, чтобы достичь этой цели и заключить прочное соглашение.

Кроме того, он рассказал, что цель США на мирных переговорах по Украине состоит в том, чтобы принять во внимание озабоченности всех сторон в области безопасности и минимизировать риск новых конфликтов.

При этом дипломатический источник сообщил, что встреча представителей Еврокомиссии, Германии, Франции, Британии, США, Украины и Всемирного банка в Брюсселе не принесла результатов.