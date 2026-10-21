Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе по украинскому урегулированию Кушнер: на переговорах по Украине достигнут обнадеживающий прогресс

Москва21 окт Вести.Стороны достигли обнадеживающего прогресса на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил зять президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер на своей странице в социальной сети X.

По его словам, переговоры носят конструктивный характер.

За последние несколько дней достигнут обнадеживающий прогресс написал Кушнер

Американский переговорщик отметил, что предстоит еще много работы. При этом, подчеркнул Кушнер, у сторон есть реальная возможность преодолеть конфликт и заложить основу для прочного мира на поколения вперед.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что ситуация на Украине была центральной темой беседы президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Как отметил Ушаков, дело идет к завершению украинского конфликта.