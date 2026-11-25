Кушнер: США определили подход к урегулированию на Украине после переговоров с РФ Кушнер: после переговоров с РФ США нашли подход к украинскому урегулированию

Москва25 ноя Вести.Вашингтон смог разработать подход к украинскому урегулированию по итогам переговоров с Москвой. Об этом сообщил специальный посланник и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер в беседе с руководителем германского медиаконцерна Axel Springer SE Матиасом Депфнером.

Он рассказал, что в течение двух месяцев Соединенные Штаты продолжали тесно взаимодействовать с европейцами, обсуждая разработку правильных рамок и подход для достижения мира на Украине. По словам Кушнера, множество идей также неоднократно обсуждалось с российской стороной.

Я действительно считаю, что у нас теперь есть концепция и подход [к урегулированию], который, не знаю, принесет ли он успех, но он кажется весьма логичным. И, похоже, сейчас обе стороны готовы попробовать. Надеюсь, в течение следующих нескольких недель мы сможем увидеть, насколько мы близки к цели, как, возможно, думают некоторые заявил спецпосланник Трампа

Ранее Кушнер заявил, что конфликт на Украине де-факто трансформировался в опосредованное военное противостояние, в котором страны Европы обеспечивают Киев оружием и финансовыми ресурсами для борьбы с Россией. По его мнению, боевые действия приобрели выраженный характер прокси-войны при прямой роли Евросоюза в вооружении и спонсировании Киева.