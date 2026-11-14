Кушнер: появились несколько идей, которые "могут привести к прорывам"

Кушнер заявил о возможных "прорывных" идеях по урегулированию на Украине Кушнер: появились несколько идей, которые "могут привести к прорывам"

Москва14 ноя Вести.В ходе последних контактов представителей США по Украине возникло несколько новых идей, которые могут стать "прорывными". Об этом заявил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В ходе дискуссий возникло несколько новых идей, которые сейчас обсуждаются. Некоторые из них могут непосредственно привести к прорывам написал он в соцсети Х

Другие идеи, по словам Кушнера, могут перерасти в новые предложения и помочь устранить оставшиеся пробелы.

Спецпосланник президента США также добавил, что в частных беседах стороны выражают готовность идти на уступки. Однако он не уточнил, о чем именно идет речь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон пока не проинформировал Москву об итогах встречи спецспосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Дублине.

12 ноября Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Уиткоффом и Кушнером, которая продолжалась свыше двух часов. По словам Уиткоффа, был согласован новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.