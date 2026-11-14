Песков: США пока не сообщили РФ об итогах встречи Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

Песков: США пока не доводили до РФ итоги встречи Уиткоффа и Кушнера с Зеленским Песков: США пока не сообщили РФ об итогах встречи Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

Москва14 ноя Вести.Вашингтон пока не передавал Москве сведения об итогах встречи спецспосланников президента Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Дублине. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Пока нет сказал он в ответ на соответсвующий вопрос

12 ноября российский лидер Владимир Путин провел в Кремле встречу с Уиткоффом и Кушнером. Разговор длился более двух часов. На ней глава государства предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Кроме того, позднее Уиткофф заявил, что по итогам встречи с российским президентом был согласован новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.