Уиткофф заявил, что попробует убедить Зеленского двигаться к миру Уиткофф заявил, что попробует склонить Зеленского к завершению конфликта

Москва12 ноя Вести.Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что после встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен проинформировать главу киевского режима Владимира Зеленского о достигнутых результатах и попытаться убедить его продолжить движение по одному из предложенных путей для успешного завершения конфликта. Об этом Уиткофф сообщил в ходе переговоров с Путиным в Кремле.

Ожидается, что американские эмиссары встретятся с Зеленским в Дублине вечером 12 ноября.

Как я уже сказал, после этой встречи мы встречаемся с Зеленским, мы его проинформируем о том, каких результатов удалось нам добиться в рамках этой встречи, и попробуем также убедить его в том, что нужно идти по одному из избранных путей для успешного завершения этого конфликта сказал Уиткофф

12 ноября днем в Кремле начались переговоры президента РФ с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. На встрече присутствуют помощники главы российского государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее, 10-11 ноября, в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. По словам Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Ушаков, в свою очередь, отметил, что переговоры были содержательными и полезными.