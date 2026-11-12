Reuters: Уиткофф и Кушнер встретятся с Дмитриевым перед переговорами в Кремле

Уиткофф и Кушнер встретятся с Дмитриевым перед переговорами в Кремле Reuters: Уиткофф и Кушнер встретятся с Дмитриевым перед переговорами в Кремле

Москва12 ноя Вести.Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым перед переговорами в Кремле, утверждает агентство Reuters.

Уиткофф, Кушнер встретятся со спецпосланником Путина Кириллом Дмитриевым до переговоров в Кремле говорится в сообщении агентства

Переговоры делегаций России, США и Украины прошли в Абу-Даби 10-11 ноября.

Возглавлявший российскую группу помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что тема архитектуры европейской безопасности стала центральной на встрече. Он также отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Россией и Украиной.

Представители США заявили, что по основным вопросам, включая территориальные, сохраняются разногласия.

После Москвы американцы планируют вылететь в Ирландию для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который должен принять участие в встрече европейских лидеров в этой стране.