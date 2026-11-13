Кушнер: детали следующего раунда переговоров объявят в скором времени

Кушнер пообещал раскрыть детали нового раунда переговоров по Украине Кушнер: детали следующего раунда переговоров объявят в скором времени

Москва13 ноя Вести.Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер на своей странице в социальной сети Х написал, что детали нового раунда переговоров по украинскому урегулированию могут стать известны в ближайшее время.

Мы ожидаем, что в ближайшее время объявим о ходе переговоров, расписании и дополнительных деталях написал Кушнер

Он отметил, что для возобновления прямых контактов по Украине была проделана огромная работа.

Мы добились значительного прогресса в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и определении пути продвижения вперед добавил спецпосланник Трампа

Ранее Кушнер во время пресс-подхода в Дублине заявил, что глава Белого дома “решительно намерен содействовать решению конфликта на Украине” и что следующая встреча уже намечена.