Кушнер заявил о твердом намерении Трампа завершить конфликт на Украине Кушнер: Трамп намерен положить конец конфликту на Украине

Москва12 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп твердо нацелен на скорейшее завершение вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам специальный посланник американского лидера Джаред Кушнер.

Дипломат отметил, что американская сторона фиксирует высокое внимание к решению этого вопроса как со стороны России, так и со стороны Украины.

Трамп намерен положить конец конфликту на Украине подчеркнул Кушнер

Американский эмиссар добавил, что проведение локальных гуманитарных миссий служит важным фактором укрепления взаимного доверия между участниками процесса и помогает спасти жизни мирного населения.

Утром 12 ноября спецпосланники Трампа Стивен Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву.

Ранее Уиткофф заявил, что после встречи с Путиным намерен проинформировать главу киевского режима Владимира Зеленского о достигнутых результатах и попытаться убедить его продолжить движение по одному из предложенных путей для успешного завершения конфликта.