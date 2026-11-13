Москва13 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал некоторые инструкции своей команде переговорщиков. В них он подчеркнул, что решительно настроен содействовать завершению конфликта на Украине. Об этом спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил журналистам в Дублине

Самое главное, что президент Трамп решительно настроен приложить усилия, чтобы добиться прекращения этой войны. В этом заключаются инструкции, которые он дал мне и Джареду Кушнеру цитирует Уиткоффа ТАСС

Ранее стало известно, что американские представители прилетели в Дублин для переговоров с Владимиром Зеленским. Днем ранее они прибыли в Москву для аналогичной встречи с Владимиром Путиным, чтобы обсудить некоторые темы по итогам трехсторонней встречи Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби.