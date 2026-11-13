Москва13 ноя Вести.Самолет Военно-воздушных сил США приземлился в Дублине, следует из полетных данных. Ранее сообщалось, что он вылетел из Хельсинки спустя полчаса после того, как там приземлился борт со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и эмиссаром Джаредом Кушнером.

Известно, что в Ирландии американские представители должны встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Не так давно завершились переговоры президента России Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Они продлились около двух с половиной часов.