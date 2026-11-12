Москва12 нояВести.Борт такой же модели, как и у спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, заметили в аэропорту Дублина, следует из полетных данных.
Ранее сообщалось, что зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф отправятся в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским после завершения трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби.
Кроме того, политики рассчитывают посетить Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным некоторые темы, которые были подняты во время переговоров.