Источник ИС "Вести": второй день переговоров в Абу-Даби начнется в 11.00 мск

Второй день переговоров в Абу-Даби начнется в 11.00 мск Источник ИС "Вести": второй день переговоров в Абу-Даби начнется в 11.00 мск

Москва11 ноя Вести.Второй день трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в столице ОАЭ начнется в 12.00 по местному времени (11.00 мск), сообщил источник ИС "Вести" в переговорной группе.

Первая встреча делегаций России, США и Украины во вторник продолжалась более четырех часов. Все участники в начале встречи выразили надежду на то, что переговоры позволят продвинуться к миру.

По данным источника ИС "Вести", участники обсуждают вопросы украинского урегулирования и тему формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период.